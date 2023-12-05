5 декабря, источник: Клопс.ru
Закрывают детские сады и школы: в калининградском Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации в регионе
Растёт число пациентов с ОРВИ и COVID-19.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининградской области из-за роста ОРВИ и ковида приостановлены занятия в нескольких школах и детских садах. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В связи с заболеванием более 20% временно приостановлены занятия во вторых классах двух школ (Калининград, Черняховск), 5 групп в трёх детских садах (Гурьевский ГО); до 6. 12 закрыт детский сад в пос. Васильково Гурьевского ГО», — уточнили в ведомстве.
Меру ввели для предупреждения распространения инфекции. По данным санитарной службы, за прошедшую неделю в области ОРВИ выявили у 6 108 калининградцев, на 16% больше, чем неделю назад. При этом чаще стали болеть дети до шести лет.
Коронавирус диагностировали у 598 пациентов, в том числе у 66 детей до 18 лет. Прирост составил 21,8%.
У 122 несовершеннолетних диагностировали различные кишечные инфекции, в том числе четыре случая ротавирусной, 21 случай норовирусной инфекции, два случая сальмонеллёза.
2 декабря в Гусеве умерла трёхмесячная девочка, у которой накануне поднялась температура.