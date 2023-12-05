5 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт в Хабаровске
Эпидпорог в краевой столице превышен на 15%.
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Специалисты управления «Роспотребнадзора» по Хабаровскому краю отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно данным последнего мониторинга в целом по субъекту эпидпорог превышен на 8,9%. Один из самых высоких показателей зарегистрирован в столице региона.
— В Хабаровске эпидпорог по ОРВИ превышен на 15%. Болеют как взрослые, так и дети, примерно в одинаковом соотношении. Заболеваемость вызвана сезонным распространением широкого спектра вирусов. Что касается гриппа, он продолжает циркулировать, при этом отмечается незначительное число заразившихся — по Хабаровскому краю таких единицы, — рассказали нашему корреспонденту в региональном управлении Роспотребнадзора.
— Есть санитарные правила, в который говорится, что если в школьном классе или группе детского сада ОРВИ заболело 20% и более человек, то они закрываются на карантин. Подсчёт ведут в самих учреждениях и такие меры принимаются главным образом для разобщения ребят. Сроки карантина также определяются на местах исходя из существующей ситуации. Это сезонная мера и поводов для тревоги на данный момент нет, — сказала начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья администрации Хабаровска Татьяна Захарова.
Напомним, что текущий эпидемический сезон в России прогнозируется экспертами в четыре волны заболеваемости различными инфекциями, включая ковид и грипп. Помимо этого, будет расти заболеваемость респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.