5 декабря, источник: Комсомольская правда
«Она должна жить!»: вековую сосну — «брокколи» чуть не срубили в Крыму ради новой дороги
В Крыму уберегли от вырубки сосну- «брокколи».
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Знаменитую итальянскую сосну пинию чуть не срубили на Южном берегу Крыма из-за реконструкции дороги. Вековое дерево с характерной плоской кроной растет над проезжей частью на участке между поселками Никита и Восход, и служит своеобразным ориентиром для водителей и экскурсоводов на въезде в Ялту.
Тревогу забили местные жители, когда обнаружили на стволе хвойной красавицы загадочную надпись «1063- С». Учитывая, что дерево попадает в зону реконструкции дороги, идущей от границы Херсонской областью до Алушты и Ялты, стало понятно — сосна под снос.
— Это дерево должно жить! Индейцы говорят — «Деревья — это люди, а люди — это деревья».
— Как на такую красоту рука подняться может! Она как визитная карточка ЮБК! — посыпались комментарии в соцсетях.
ПИНОККИО И СИМВОЛ ЮБК.
Сосна пиния является своеобразным символом крымского южнобережья. А самые древние пинии, посаженные еще в 1814 году, растут в Никитском ботаническом саду.
Прославил дерево в конце XIX Карло Колодди, ведь именно из полена пинии его папа Карло выстругал Пиноккио. Кстати, из- за внешнего сходства дерева со спаржевой капустой многие жители Ялты ласково называют сосну «брокколи».
По оценкам дендрологов, возраст пинии, судьба которой вызвала немалое беспокойство горожан, насчитывает не менее сотни лет.
— Ориентировочно этой сосне не менее 100−120 лет, — сообщили КП-Крым в Никитском ботаническом саду.
ДЕРЕВО ОБЕЩАЮТ СОХРАНИТЬ.
На беспокойство и обращения ялтинцев отреагировали в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов. Там заверили, что сносить пинию не будут. Межведомственная рабочая группа признала ее подлежащей сохранению, а дорожники подкорректировали проект.
— Минприроды не согласовало снос дерева. Поэтому подрядной организацией была проведена соответствующая корректировка проектной документации, — сообщили «Комсомолке» в Минприроды.
Как пояснили КП-Крым в Службе автомобильных дорог, чьи рабочие трудятся над реконструкцией трассы, вырубку пинии действительно исключили из проекта. При усилении подпорных стен дерево не тронут.
— Капитальный ремонт автомобильной дороги не предусматривает изменение характеристик объекта. Число полос для движения, как и на сегодняшний день, составит от двух до четырех. На месте произрастания сосны-пинии расширение не предусмотрено, дерево будет сохранено, — сообщили КП-Крым в Службе автомобильных дорог республики.
Общественники тем временем пошли дальше. Растущей у дороги пинии планируют присвоить статус памятника живой природы в рамках Всероссийской программы.