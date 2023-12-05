Стало известно, когда в Челябинской области появятся вакцины от кори и краснухи

Жительница Челябинской области Екатерина Дегтерева пожаловалась губернатору на то, что её ребёнку уже год и семь месяцев, но прививку от кори и краснухи ему до сих пор не поставили. Мама малыша отметила, что переживает за его здоровье и спросила, когда вакцины появятся в поликлиниках.
По словам Алексея Текслера, проблема с вакцинами действительно существует, однако ситуация не безвыходная. Моновакцина от кори в распоряжении медиков имеется, а вот многокомпонентной (от кори и краснухи сразу) действительно не хватает, так как она поставлялась из-за рубежа.
— Многокомпонентные вакцины были только импортными, поэтому с ними проблема существует в целом по стране, — пояснил губернатор.
По словам и.о. главы регионального Минздрава, поставка многокомпонентной вакцины ожидается в декабре или январе. Пока же, если есть срочная необходимость, можно получить моновакцину от кори.
— Если у ребёнка есть потребность выехать [за пределы региона] и согласие родителей, можно привиться моновакциной, — отметила Елена Недочукова.
Напомним, ранее в Минздраве Челябинской области рассказали, как избежать заражения коклюшем, корью и скарлатиной. Кроме того, во время прямой линии губернатор сообщил, что строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы начнётся в 2024 году. Здание расположится на территории медгородка около пересечения улиц Блюхера и Воровского.