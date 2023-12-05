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5 декабря, источник: Pchela.News

Стало известно, когда в Челябинской области появятся вакцины от кори и краснухи

Родителей малышей в Челябинской области волнует отсутствие в поликлиниках вакцин от кори и краснухи. Вопрос об этом одна из мам во вторник, 5 декабря, задала на прямой линии губернатору Алексею Текслеру. Ситуацию прокомментировали глава региона и исполняющая обязанности министра здравоохранения области Елена Недочукова.

Источник: Pchela.News

Жительница Челябинской области Екатерина Дегтерева пожаловалась губернатору на то, что её ребёнку уже год и семь месяцев, но прививку от кори и краснухи ему до сих пор не поставили. Мама малыша отметила, что переживает за его здоровье и спросила, когда вакцины появятся в поликлиниках.

По словам Алексея Текслера, проблема с вакцинами действительно существует, однако ситуация не безвыходная. Моновакцина от кори в распоряжении медиков имеется, а вот многокомпонентной (от кори и краснухи сразу) действительно не хватает, так как она поставлялась из-за рубежа.

— Многокомпонентные вакцины были только импортными, поэтому с ними проблема существует в целом по стране, — пояснил губернатор.

По словам и.о. главы регионального Минздрава, поставка многокомпонентной вакцины ожидается в декабре или январе. Пока же, если есть срочная необходимость, можно получить моновакцину от кори.

— Если у ребёнка есть потребность выехать [за пределы региона] и согласие родителей, можно привиться моновакциной, — отметила Елена Недочукова.

Напомним, ранее в Минздраве Челябинской области рассказали, как избежать заражения коклюшем, корью и скарлатиной. Кроме того, во время прямой линии губернатор сообщил, что строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы начнётся в 2024 году. Здание расположится на территории медгородка около пересечения улиц Блюхера и Воровского.

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