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5 декабря, источник: СуперОмск

В МЧС заявили об опасном явлении в Омской области

Во вторник, 5 декабря 2023 года, в региональном МЧС со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС сообщили об опасном явлении в Омской области.

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Источник: РИА "Новости"

«По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 по 12 декабря по Омской области ожидается опасное явление: аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — заявили в МЧС по Омской области.

При этом на период с 7 по 12 декабря 2023 года по Омской области выдается предупреждение о сильном морозе с минимальной температурой местами до −40…-45 градусов Цельсия.

В связи с прогнозом в МЧС призывают омичей быть предельно осторожными. Жителям области напоминают, что к возникновению пожара в морозы часто приводят самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей.

Чтобы избежать переохлаждения и обморожения омичам рекомендуют сократить время пребывания на улице.

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