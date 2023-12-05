5 декабря, источник: СуперОмск
В МЧС заявили об опасном явлении в Омской области
Во вторник, 5 декабря 2023 года, в региональном МЧС со ссылкой на прогноз Обь-Иртышского УГМС сообщили об опасном явлении в Омской области.
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«По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 6 по 12 декабря по Омской области ожидается опасное явление: аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — заявили в МЧС по Омской области.
При этом на период с 7 по 12 декабря 2023 года по Омской области выдается предупреждение о сильном морозе с минимальной температурой местами до −40…-45 градусов Цельсия.
В связи с прогнозом в МЧС призывают омичей быть предельно осторожными. Жителям области напоминают, что к возникновению пожара в морозы часто приводят самодельные нагревательные приборы, перегруженная электропроводка и перекал печей.
Чтобы избежать переохлаждения и обморожения омичам рекомендуют сократить время пребывания на улице.