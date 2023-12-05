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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Более 70 елочных базаров в Волгограде готовят к открытию: адреса

Площадки для продажи елок, сосен и других новогодних хвойных деревьев будут работать в декабре 2023 во всех районах Волгограда.

Источник: Комсомольская правда

За три недели до новогодних праздников в Волгограде готовят к открытию елочные базары. Всего в декабре 2023 года будут работать свыше 70 таких площадок, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Купить сосны, елки и другие хвойные деревья к праздникам также можно будет на городских ярмарках и рынках, а также в гипермаркетах, сообщили в мэрии.

— Точки по продаже хвойных деревьев открываются по мере готовности предпринимателей, — рассказали в мэрии.

Одной из первых в Волгограде откроется ярмарка у Центрального рынка.

Где купить елку и сосну к Новому году в Волгограде в декабре 2023 года: адреса елочных базаров.

В Тракторозаводском районе.

Ул. Бардина, 17.

ул. Костюченко, 7.

ул. Менжинского, 23а.

ул. Богомольца, 6а (у торгового комплекса).

у рынка «Рассвет» на 95-й Гвардейской, 12 и Ополченской, 11а.

ул. Н. Отрады, 6, 10, 16, 26.

ул. Кропоткина, 3.

ул. Ополченская, 22.

В Краснооктябрьском районе.

На пересечении улиц Еременко и Библиотечной.

ул. Еременко у Северного рынка.

ул. 39-й Гвардейской, 29.

ул. Штеменко, 3а, 23 и 46.

ул. Менделеева, 100.

В Дзержинском районе.

пересечение ул. Жирновской и ул. Осипенко.

ул. 51-й Гвардейской, 59б.

ул. Раздольная у магазина «Магнит».

на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской.

на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской.

ул. Историческая, 181д.

б-р 30-летия Победы, напротив ТРК «Парк Хаус».

пр. Жукова рядом с остановкой «Хорошева» (в центр).

ул. Симонова, 21 и у остановки «33-я школа».

ул. Римского-Корсакова, 8.

В Центральном районе.

ул. Двинская, 20 и между домами № 8 и № 10.

ул. Ткачева, 3 и 12.

ул. Новороссийская, 34.

ул. Пархоменко, 51.

на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.

Ярмарка у Центрального рынка на ул. Советской.

В Ворошиловском районе.

ул. Кузнецкая, 26 и 71.

на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской.

ул. Елецкая, 1 и 21 (у «Паруса»).

ул. Череповецкая, 1а.

ул. Буханцева. 52.

на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой.

ул. Профсоюзная, 21 и на перекрестке с Рабоче-Крестьянской.

В Советском районе.

ул. Малиновского, 4.

ул. Авиаторская, 3 и 5.

пр. Университетский, 90 и 96.

ул. Туркменская, 19.

пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака.

ул. Волгоградская, 178.

В Кировском районе.

ул. Кирова, 92 и 102.

ул. 64-й Армии, 79.

у остановки «107-я школа».

на пересечении улиц Курчатова и 64-й Армии.

ул. Писемского, 84.

В Красноармейском районе.

ул. 40 лет ВЛКСМ, 8.

пр. Героев Сталинграда, 1.

ул. Пролетарская, 45а.

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