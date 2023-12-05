5 декабря, источник: Комсомольская правда
Более 70 елочных базаров в Волгограде готовят к открытию: адреса
Площадки для продажи елок, сосен и других новогодних хвойных деревьев будут работать в декабре 2023 во всех районах Волгограда.
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За три недели до новогодних праздников в Волгограде готовят к открытию елочные базары. Всего в декабре 2023 года будут работать свыше 70 таких площадок, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Купить сосны, елки и другие хвойные деревья к праздникам также можно будет на городских ярмарках и рынках, а также в гипермаркетах, сообщили в мэрии.
— Точки по продаже хвойных деревьев открываются по мере готовности предпринимателей, — рассказали в мэрии.
Одной из первых в Волгограде откроется ярмарка у Центрального рынка.
Где купить елку и сосну к Новому году в Волгограде в декабре 2023 года: адреса елочных базаров.
В Тракторозаводском районе.
Ул. Бардина, 17.
ул. Костюченко, 7.
ул. Менжинского, 23а.
ул. Богомольца, 6а (у торгового комплекса).
у рынка «Рассвет» на 95-й Гвардейской, 12 и Ополченской, 11а.
ул. Н. Отрады, 6, 10, 16, 26.
ул. Кропоткина, 3.
ул. Ополченская, 22.
В Краснооктябрьском районе.
На пересечении улиц Еременко и Библиотечной.
ул. Еременко у Северного рынка.
ул. 39-й Гвардейской, 29.
ул. Штеменко, 3а, 23 и 46.
ул. Менделеева, 100.
В Дзержинском районе.
пересечение ул. Жирновской и ул. Осипенко.
ул. 51-й Гвардейской, 59б.
ул. Раздольная у магазина «Магнит».
на пересечении улиц Краснополянской и Республиканской.
на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской.
ул. Историческая, 181д.
б-р 30-летия Победы, напротив ТРК «Парк Хаус».
пр. Жукова рядом с остановкой «Хорошева» (в центр).
ул. Симонова, 21 и у остановки «33-я школа».
ул. Римского-Корсакова, 8.
В Центральном районе.
ул. Двинская, 20 и между домами № 8 и № 10.
ул. Ткачева, 3 и 12.
ул. Новороссийская, 34.
ул. Пархоменко, 51.
на пересечении улиц Рокоссовского и Невской.
Ярмарка у Центрального рынка на ул. Советской.
В Ворошиловском районе.
ул. Кузнецкая, 26 и 71.
на пересечении ул. Ельшанской и ул. Ардатовской.
ул. Елецкая, 1 и 21 (у «Паруса»).
ул. Череповецкая, 1а.
ул. Буханцева. 52.
на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой.
ул. Профсоюзная, 21 и на перекрестке с Рабоче-Крестьянской.
В Советском районе.
ул. Малиновского, 4.
ул. Авиаторская, 3 и 5.
пр. Университетский, 90 и 96.
ул. Туркменская, 19.
пересечение ул. Туркменской и ул. Тулака.
ул. Волгоградская, 178.
В Кировском районе.
ул. Кирова, 92 и 102.
ул. 64-й Армии, 79.
у остановки «107-я школа».
на пересечении улиц Курчатова и 64-й Армии.
ул. Писемского, 84.
В Красноармейском районе.
ул. 40 лет ВЛКСМ, 8.
пр. Героев Сталинграда, 1.
ул. Пролетарская, 45а.