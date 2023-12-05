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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Штрафовать и сажать за проклятия не будут — Минюст

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В последние дни пользователи активно обсуждают сообщения об ответственности за проклятия. Предполагалось, что за пожелание зла будут наказывать штрафом или арестом на 15 суток. Все это оказалось фейком, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В социальных сетях распространилась новость о том, что за проклятия планируется ввести административную ответственность, дополнив статью 41 Административного кодекса. В качестве наказания к «нарушителям» предполагалось применять штраф на 7 миллионов сумов либо арест на 15 суток. Минюст сообщил, что все это необоснованные слухи.

«Проект нормативно-правового документа такого содержания не выносился на общественное обсуждение», — отметили в министерстве.

Напомним, что ссылка на обсуждение документа, которой подкреплялись сообщения в сети, выглядела странным образом — regulation.gov.uz/qargish_mjtk41. Если ввести ее в строку браузера, пользователь увидит лишь сообщение об ошибке 404.

В ведомстве пояснили, что проектам, размещенным на портале СОВАЗ для обсуждения, система автоматически присваивает соответствующий идентификационный номер, который отражается в ссылке. Например, так выглядит правильная ссылка — regulation.gov.uz/oz/d/83183.

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