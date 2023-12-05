Штрафовать и сажать за проклятия не будут — Минюст

В социальных сетях распространилась новость о том, что за проклятия планируется ввести административную ответственность, дополнив статью 41 Административного кодекса. В качестве наказания к «нарушителям» предполагалось применять штраф на 7 миллионов сумов либо арест на 15 суток. Минюст сообщил, что все это необоснованные слухи.
Напомним, что ссылка на обсуждение документа, которой подкреплялись сообщения в сети, выглядела странным образом — regulation.gov.uz/qargish_mjtk41. Если ввести ее в строку браузера, пользователь увидит лишь сообщение об ошибке 404.
В ведомстве пояснили, что проектам, размещенным на портале СОВАЗ для обсуждения, система автоматически присваивает соответствующий идентификационный номер, который отражается в ссылке. Например, так выглядит правильная ссылка — regulation.gov.uz/oz/d/83183.