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6 декабря, источник: Volga News

В ГУ МВД Самарской области назначили замначальника полиции

В декабре 2023 года заместителем начальника полиции ГУ МВД по Самарской области назначили полковника Виталия Исаева. Об этом сообщили в ведомстве.

«Виталий Геннадьевич родился в 1981 году в г. Тольятти. В 2001 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России. С 2001 года прошел все ступени службы: от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника территориального ОВД. В 2016 году окончил Академию управления МВД РФ», — рассказали также в ведомстве.

Полковник Исаев имеет и награды, например, медали «За отличие в службе» 3, 2, 1 степени, «За доблесть в службе». Известно, что он женат и воспитывает дочь.

В конце ноября стало известно, что замначальника полиции ГУ МВД по Самарской области Олег Федьков покинул должность. Полковник Федьков служил в МВД 42 года и вышел на пенсию.

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