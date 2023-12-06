6 декабря, источник: РИА "Воронеж"
Воронежцев предупредили о новой схеме телефонного мошенничества с голосовыми сообщениями
Злоумышленники начали использовать искусственный интеллект для создания сообщений.
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Жителям Воронежской области рассказали о новой схеме мошенничества. Аферисты стали чаще генерировать голосовые сообщения и отправлять их своим потенциальным жертвам в мессенджерах от имени их знакомых. Для создания сообщения злоумышленники используют искусственный интеллект. Об этом рассказали в telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в среду, 6 декабря.
Правоохранители пояснили, что для создания сообщения мошенникам необходимо небольшая запись голоса пользователя. Далее аферисты обращаются к потенциальной жертве и просят дать денег в долг.
На прошлой неделе воронежцев предупредили о схеме телефонного мошенничества со звонками от «сотрудников» сотовых операторов.
РИА «Воронеж» ранее подробно рассказывало о схеме мошенничества, при которой аферисты взламывают или подделывают аккаунты руководителей организаций в соцсетях и мессенджерах, после чего от их имени звонят либо пишут сотрудникам компаний. В воронежском отделении Банка России не раз подчеркивали: никаких «безопасных счетов» не существует, а регулятор не выходит на граждан инициативно и не предлагает совершать какие-либо операции со счетами.