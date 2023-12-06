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6 декабря, источник: АиФ Кузбасc

В январе в Новокузнецк начнут летать прямые рейсы из Уфы

Время в пути составит три часа.

Как сообщает «Ъ», со второго января в Новокузнецк начнут летать прямые регулярные рейсы из Уфы. Авиакомпания Red Wings будет возить пассажиров по вторникам и пятницам. Время в пути составит три часа.

Пресс-служба аэропорта Уфы отмечает, что Новокузнецк находится в 108 км от горнолыжного курорта Шерегеш, значит, рейс организовали прежде всего для туристов-горнолыжников. На прошлой неделе в южную столицу Кузбасса прилетел первый чартерный рейс с туристами из Москвы. Их встречали с йети, этническим творческим коллективом и сибирскими угощениями.

Также рейсы в Уфу и Минеральные воды могут запустить из Кемерова — кузбасские власти прорабатывает этот вопрос на условиях субсидирования.

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