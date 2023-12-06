11:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 6 декабря
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В ряде регионов России из-за холода объявили штормовое предупреждение
Аномальное и опасное похолодание ожидает большинство регионов России в период с 6 по 10 декабря, температура будет на 7−23 градуса ниже климатической нормы.
Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом страны
Он призвал Национальную ассамблею Венесуэлы принять закон о защите спорной территории.
В США признали участие в госперевороте на Украине в 2014 году
В 2014 году свергнуть избранное правительство на Украине помогли США, рассказал конгрессмен Томас Мэсси.
Названы симптомы заражения инфекцией, которую выявили в России
Науке давно известна микоплазменная инфекция, у этой респираторной болезни непростой возбудитель — «на грани между вирусом и бактерией», сообщил врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев.
Стало известно об основных запросах Украины к США по оружию
Киев надеется получить от Вашингтона радары против медленно движущихся дронов, а также зенитные ракеты 120-мм для систем «Град».