Израильтянам посоветовали отказаться от поездок в Казахстан

По данным сайта gov.il, Совет провел углубленное исследование ситуации во всех странах мира, чтобы привести уровень предупреждений о поездках в соответствие с уровнем текущей угрозы.
Гражданам, выезжающим за границу, рекомендуется продуманно выбирать пункты назначения, соблюдать там рекомендуемые меры предосторожности, и определять свое поведение в свете рекомендаций.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября 2023 года с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. Эту ситуацию активно и бурно обсуждают в социальных сетях, порой, переходя рамки дозволенного.