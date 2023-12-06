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6 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Израильтянам посоветовали отказаться от поездок в Казахстан

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля опубликовал список рекомендаций для граждан страны, планирующим поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным сайта gov.il, Совет провел углубленное исследование ситуации во всех странах мира, чтобы привести уровень предупреждений о поездках в соответствие с уровнем текущей угрозы.

«В рамках этих усилий было решено скорректировать уровень предупреждений о поездках в отношении десятков стран мира».

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля

  • Уровень предупреждения о поездках во многие страны Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также в Австралию и Россию был повышен до категории 2 — рекомендация принять повышенные меры предосторожности.
  • Уровень предупреждения о поездках в несколько стран Африки (включая Южную Африку и Эритрею) и страны Центральной Азии (включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан) был повышен до категории 3 — рекомендация взвесить отказ от поездок, не являющихся необходимыми.

Гражданам, выезжающим за границу, рекомендуется продуманно выбирать пункты назначения, соблюдать там рекомендуемые меры предосторожности, и определять свое поведение в свете рекомендаций.

  1. Отложите поездки в страны, где действуют предупреждения об опасности, с упором на арабские страны и страны Ближнего Востока, Северный Кавказ, страны, окружающие Иран, и ряд мусульманских стран Азии.
  2. Проверьте уровень антиизраильских протестов и проявлений насилия в избранном пункте назначения, даже в странах, о которых нет предупреждений.
  3. Держитесь подальше от демонстраций и протестов.
  4. Сохраняйте бдительность во время пребывания в пункте назначения и обязательно обращайте внимание на то, что происходит вокруг.
  5. Избегайте демонстрации израильских и еврейских символов и крупных скоплений израильтян и евреев.
  6. Заранее узнайте номера телефонов экстренных служб в выбранном пункте назначения и местного израильского представительства, если оно там действует.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября 2023 года с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. Эту ситуацию активно и бурно обсуждают в социальных сетях, порой, переходя рамки дозволенного.

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