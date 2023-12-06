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6 декабря, источник: АиФ Калининград

Власти планируют увеличить полигоны ТБО в Барсуково и Жаворонково

Сейчас на этих полигонах прием мусора временно прекращен.

Источник: МЧС РФ

На свалках в Барсуково и Жаворонково проводятся мероприятия для увеличения мощностей полигонов ТБО.

Об этом сообщили в Минприроды Калининградской области.

«До конца 2023 года приём промышленных отходов на два действующих объекта вблизи посёлков Барсуковка и Жаворонково ограничен. Из-за закрытия двух полигонов вблизи Круглово и Ельняков с 1 июля 2023 года кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона. Сейчас из-за увеличения потока отходов проводятся соответствующие инфраструктурные мероприятия, разрабатывается проектная документация для увеличения мощностей полигонов отходов. Приём отходов прекращать не планируется, возобновим его после увеличения мощностей полигонов», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на территории области уже рекультивировано пять крупных свалок. При этом остро ощущается дефицит мощностей для складирования мусора.

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