6 декабря, источник: АиФ Калининград
Власти планируют увеличить полигоны ТБО в Барсуково и Жаворонково
Сейчас на этих полигонах прием мусора временно прекращен.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На свалках в Барсуково и Жаворонково проводятся мероприятия для увеличения мощностей полигонов ТБО.
Об этом сообщили в Минприроды Калининградской области.
«До конца 2023 года приём промышленных отходов на два действующих объекта вблизи посёлков Барсуковка и Жаворонково ограничен. Из-за закрытия двух полигонов вблизи Круглово и Ельняков с 1 июля 2023 года кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона. Сейчас из-за увеличения потока отходов проводятся соответствующие инфраструктурные мероприятия, разрабатывается проектная документация для увеличения мощностей полигонов отходов. Приём отходов прекращать не планируется, возобновим его после увеличения мощностей полигонов», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время на территории области уже рекультивировано пять крупных свалок. При этом остро ощущается дефицит мощностей для складирования мусора.