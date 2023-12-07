03:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хабаровском крае ограничили движение пассажирских автобусов
В регион снова пришел циклон.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Осеннее тепло сменилось на зимний холод в Хабаровском крае. Из-за неблагоприятных условий, обледенения дорожного полота в регионе решили снова ограничить движение некоторых транспортных средств. Специалисты считают, что езда по таким дорогам несет прямую угрозу жизни и здоровью людей.
— Введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки (категории М2 и М3) на участке А-376 «Хабаровск-Лидога» 34+425−214+000 километры, «Подъезд к Комсомольску-на-Амуре» 0−179+158 километры с 05:45 часов 07 декабря, — говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока специалисты не устранят последствия циклона. Остальных же автомобилистов просят быть аккуратней на дорогах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость. По возможности — не выезжать далеко за пределы населенных пунктов.