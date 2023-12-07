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7 декабря, источник: Наш Красноярский край

Баскетбольный «Енисей» проиграл ЦСКА дома

Красноярцы побеждали в шести домашних матчах до этого.

Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» дома проиграл московскому ЦСКА со счетом 75:80.

ЦСКА и «Енисей» подходили к матчу в ранге лучших команд. Если у красноярцев было условное преимущество по игре «дома», то вот у армейцев — наоборот.

«Енисей» навязал отличную борьбу лидеру турнирной таблицы Единой лиги, но московская команда проявила характер и «вытащила» концовку.

Красноярцы проиграли, но болельщики назвали игру «Енисея» одной из лучших за последние годы. И это правда. С ЦСКА команда провела точно один из своих лучших матчей.

«Мы очень благодарны нашим болельщикам за эту невероятную атмосферу во время матча. Я доволен нашей игрой в защите первые 20 минут, но во второй половине ЦСКА перестроило свое нападение. Мы сделали много технических ошибок в организации. Не смогли удержать ритм и поэтому проиграли», — сказал после игры главный тренер БК «Енисей» Йовица Арсич.

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