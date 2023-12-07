Супруга посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота обратилась к Владимиру Путину

Анна подчеркнула, что из-за поломки гидросистемы экипаж самолета решил приземлиться на запасной аэропорт в Новосибирске, но посередине пути стало ясно, что у них не хватит топлива. В связи с этим, командир и второй пилот совершили посадку воздушного судна в пшеничном поле.
— При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси. В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу, — отметила жена пилота.
По словам Анны, эти двое мужчин совершили невозможное. Она отметила, что наказывать командира и второго пилота несправедливо, и назвала их героями, которые спасли всех пассажиров, экипаж и само воздушное судно, — пишут «Известия».
Напомним, что инцидент произошел утром 12 сентября. Экипаж самолета «Airbus A320», следовавшего из Сочи в Омск, подал сигнал тревоги. На борту лайнера находились более 165 человек, включая членов экипажа.
По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).