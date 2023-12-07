7 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Главные новости за 6 декабря
Главные новости Беларуси в период с 6 по 9 декабря 2023 года.
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ВЧЕРА
«Мы это не должны потерять». Какие решения Лукашенко превратили белорусскую колбасу в бренд.
Головченко прилетел в Ханой с официальным визитом.
Захват приграничных районов Беларуси и привлечение НАТО. Как в Украине планируют использовать беглых.
Кочанова: ключевая роль в обеспечении экологической безопасности за местными органами власти.
В Беларуси для проведения выборов депутатов в единый день голосования будут сформированы 1394 избирательные комиссии.
Минэкономики: граждане Беларуси имеют стопроцентный доступ к медицинским услугам.
На что могут рассчитывать люди с инвалидностью. Новый выпуск проекта «Страна говорит».
В Минске завершают украшение главной новогодней ели.
Какие места Брестской области стоит посетить туристам.
Теплый сентябрь, переменчивый октябрь и дождливый ноябрь. Климатологи подвели итоги осени 2023 года.
СЕГОДНЯ
Состоится круглый стол, приуроченный к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства. Место проведения: Белорусская государственная академия музыки (г. Минск, ул. Интернациональная, 30). Начало в 15.00.
Выставка «Святло чароўнай кветкі», приуроченная к 110-летию со дня рождения белорусской переводчицы и поэтессы Эди Огнецвет, будет работать до 11 декабря в Государственном музее истории белорусской литературы.
Выставка «Мир прекрасный» белорусской художницы по керамике Валентины Иваньковой будет работать до 17 декабря в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Ретроспективная выставка дипломных работ студентов Белорусской государственной академии искусств «Школа творчества» будет работать до 17 декабря в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
105 лет назад родился Махнач Александр Семенович, ученый-геолог, член-корреспондент (1959), академик НАН Беларуси (1970), доктор геолого-минералогических наук (1959), профессор (1960), заслуженный деятель науки Беларуси (1980). Участник поиска и открытия месторождений калийной и каменной солей в Беларуси. Автор более 400 научных работ. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 2006 году.
90 лет назад родился Борисов Лев Иванович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Высота», «Улица молодости», «Демидовы» и др. Умер в 2011 году.
70 лет назад родилась Бейсингер Ким, американская актриса кино. Снималась в фильмах «Никогда не говори никогда», «9 с половиной недель», «Секреты Лос-Анджелеса» (премия «Оскар», 1988) и др.