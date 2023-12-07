7 декабря, источник: Newslab.ru
В «Глории Джинс» красноярцу незаконно продали джемпер дороже указанной цены
В магазине одежды красноярцу отказались продавать джемпер по стоимости, указанной на ценнике.
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В магазине одежды «Глория Джинс» красноярцу незаконно продали джемпер дороже стоимости, указанной на ценнике. Вместо 1199 рублей он заплатил 1499.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, продавец сослался на то, что идет переоценка товара, и поэтому отказался возвращать разницу. Тогда потребитель направил в адрес магазина свою жалобу по электронной почте.
«Кстати, исходя из ответа АО “Глория Джинс” на запрос наших специалистов, продавец готов урегулировать данную ситуацию с потребителем в досудебном порядке», — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Ведомство предъявило «Глории Джинс» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Напомним, ранее «Спортмастер» незаконно отказался возвращать красноярцу деньги за подарочный сертификат.