7 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоено новое звание
Звание генерал-майора внутренней службы было присвоено начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю Игорю Видашеву.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе ведомства, указ президента РФ № 932 был подписан 6 декабря 2023 года.
Для справки: Игорь Игоревич Видашев возглавил региональное УФАС в июне 2023 года. До этого он был в должности начальника УФСИН России по Белгородской области. Игоря Видашева представил губернатору Михаилу Дегтяреву и руководству регионального управления ведомства директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.