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7 декабря, источник: МК.RU Хабаровск

Начальнику УФСИН по Хабаровскому краю присвоено новое звание

Звание генерал-майора внутренней службы было присвоено начальнику УФСИН России по Хабаровскому краю Игорю Видашеву.

Источник: УФСИН по Хабаровскому краю

Как сообщили в пресс-службе ведомства, указ президента РФ № 932 был подписан 6 декабря 2023 года.

Для справки: Игорь Игоревич Видашев возглавил региональное УФАС в июне 2023 года. До этого он был в должности начальника УФСИН России по Белгородской области. Игоря Видашева представил губернатору Михаилу Дегтяреву и руководству регионального управления ведомства директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

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