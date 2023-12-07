Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru

Новость о том, что в иркутском ТЦ зарезали студента, оказалась фейком

Ранее в соцсетях появилась информация, что на юношу якобы напали подростки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутские полицейские опровергли информацию об инциденте с якобы зарезанным юношей в одном из торговых центров города. Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне, 6 декабря, в одной из соцсетей опубликовали пост о том, что на полу в ТЦ Иркутска лежит человек. В комментариях говорилось, что парня якобы травмировали подростки.

Как предварительно установили стражи порядка, что в указанном торговом центре находился пьяный студент одного из техникумов, у которого была порезана рука. Скорее всего, юноша, будучи пьяным, повредил конечность и, оказавшись в ТЦ, потерял сознание.

Юноше была оказана необходимая помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодого человека опросили полицейские. По данным полиции, никаких конфликтов с его участием перед случившимся не происходило.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта