7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Новость о том, что в иркутском ТЦ зарезали студента, оказалась фейком
Ранее в соцсетях появилась информация, что на юношу якобы напали подростки.
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Иркутские полицейские опровергли информацию об инциденте с якобы зарезанным юношей в одном из торговых центров города. Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне, 6 декабря, в одной из соцсетей опубликовали пост о том, что на полу в ТЦ Иркутска лежит человек. В комментариях говорилось, что парня якобы травмировали подростки.
Как предварительно установили стражи порядка, что в указанном торговом центре находился пьяный студент одного из техникумов, у которого была порезана рука. Скорее всего, юноша, будучи пьяным, повредил конечность и, оказавшись в ТЦ, потерял сознание.
Юноше была оказана необходимая помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодого человека опросили полицейские. По данным полиции, никаких конфликтов с его участием перед случившимся не происходило.