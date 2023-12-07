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7 декабря, источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае на трассах будут работать более 100 пунктов обогрева

Перед морозами все силы и средства РСЧС переведены в повышенную готовность.

Источник: МЧС РФ

На трассах Красноярского края в морозы будут работать пункты обогрева. Об этом сообщили в МЧС.

К выезду подготовлены два мобильных пункта обогрева и питания МЧС на 50 мест. Кроме того, при необходимости будут работать 26 передвижных пунктов на базе автомобилей УАЗ, ГАЗ, УРАЛ, Газель и ПАЗ. В них смогут обогреть и накормить 229 человек.

Кроме того, вдоль трасс расположено 94 стационарных пункта. Разом в них может находиться 3600 человек.

«В преддверии сильных морозов в повышенную готовность переведены все силы и средства РСЧС», — рассказали в МЧС.

Напомним, в Красноярске и пригороде пик похолодания придется на 10, 11 и 12 декабря. Ожидается, что температура опуститься ниже −30 градусов. На севере региона уже стоят крепкие морозы. Ранее врач рассказала, как легче пережить сильные перепады температуры.

Во время загрузки произошла ошибка.
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