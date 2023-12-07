Что делать, если застрял в снегу? Семь советов омским автомобилистам

Если в процессе движения вы ощущаете, что машина начала застревать, то не нужно давить на газ. Есть вероятность, что колёса просто зароются.
Пробуем тронуться плавно, без резких ускорений и не нажимать на педаль газа долго и сильно. В таком случае машина может просто сесть на «брюхо».
2. Попросите прохожих подтолкнуть автомобиль.
В городе на такое соглашаются довольно часто. Сначала пусть они просто попытаются немного подавить на капот или багажник — это увеличит площадь, которым колесо касается снега. Если такой метод не сработает, то пусть толкают сторону движения — возможно, совместными усилиями выбраться получится.
Этот способ подойдет для тех, у кого механическая коробка передач. Для этого нужно поставить колёса прямо, включить заднюю передачу и попробовать поехать. Когда машина двинется, нужно перестать газовать и дать ей откатиться в изначальное положение. Главное — утрамбовать снег, чтобы машина поехала и пробила себе колею.
На автоматической трансмиссии сделать такого вряд ли получится — можно сломать коробку передач, часто переключая её с положений R — N — D.
С этим поможет справиться лопата, которая зимой должна лежать в каждом багажнике. Если её нет, то подойдут руки, палка или картонка — главное, вычистить из-под колёс снег.
Надо проверить, не забита ли выхлопная труба — иначе машина заглохнет или газы попадут в салон.
Если машина села на «пузо», то нужно вычистить снег именно оттуда. Можно попробовать использовать домкрат — поднять на нём автомобиль и резко опустить его.
Ещё один вариант — подложить что-то под колёса. Подойдут ветки, щебень или даже куртка (ну, если не жалко). Помещается это всё под ведущие колёса.
Под колёса можно положить и коврики — но только текстильные. Резиновые не дадут хорошего сцепления и вылетят почти сразу.
Без манометра, а тем более без насоса, чтобы закачать обратно воздух в колеса, это делать не рекомендуется совсем.
Чтобы спустить их, нужно отвернуть колпачок золотника и надавить на стержень тонким (не острым!) предметом. Если под рукой нет приборов, то спускать нужно до тех пор, пока колёса визуально не будут немного приплюснутыми. После этого, машина сможет выехать — контакт с поверхностью на приспущенных шинах больше.
Однако, если авто глубоко в снегу, то так делать не стоит — машина может сесть на «пузо», что ещё больше усложнит задачу выезда из снега.
6. Попросите помощь у людей с тросом.
Лучше использовать специальный трос, который, как и лопата, должен всегда лежать в автомобиле. Стальные или верёвочные могут порваться при выдёргивании и нанести урон авто.
После того, как трос зацеплен между машинами, на него сверху лучше бросить куртку — в таком случае при разрыве он не причинит вреда авто.
На машине в сугробе нужно поставить колёса прямо, чтобы уменьшить сопротивление. Когда она сдвинется с места, можно будет выруливать их в нужную сторону. Можно помочь тому, кто вытаскивает: медленно прибавлять газ, как будто просто трогаетесь. Второй машине нужно двигаться в натяг.
Если автомобиль уже застрял достаточно сильно, то без рывков не обойтись. Применять их лучше только в крайних случаях.
К слову — если вы застряли около дерева или ограждения, то нужно сформировать из снега колею, которая защитит машину от ударов.
Она в любом случае к вам приедет — сотрудники МЧС оказывают её автомобилистам, которые к ним обратятся. Для вызова спасателей или экстренных служб в России действует единый номер 112.
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