04:47 (мск), источник: АиФ Красноярск
Из-за долгов по ЖКХ новогодние праздники красноярцев могут быть испорчены
Должники не смогут отдохнуть на новогодних праздниках за границей, если заблаговременно не погасят задолженность.
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Должники не смогут выехать за пределы России в новогодние праздники. Об этом предупреждают в Красноярскэнергосбыте.
По состоянию на 1 декабря более 500 физлиц не имеют права выехать за границу из-за скопившихся долгов за электричество и ЖКХ перед ПАО «Красноярскэнергосбыт». Всего они задолжали более 125 млн рублей.
Проблемы с выездом могут возникнуть при сумме долга от 10 тысяч рублей и в случае, если должник не пытается погасить задолженность в течение двух месяцев после решения суда.
«В соответствии с действующим законодательством об исполнительном производстве, сумма задолженности, при которой блокируется возможность выехать из страны, составляет 30 тысяч рублей. При этом необязательно наличие исполнительного листа от одной организации, это могут быть несколько штрафов или неоплаченных квитанций на аналогичную сумму. Порог суммы невыезда может снизиться до 10 тысяч рублей, если собственник жилья не погасил свою задолженность в течение двух месяцев», — напоминают специалисты.
«Часто мы сталкивается со случаями, когда клиенты попросту не в курсе, что по отношению к ним производится судебное разбирательство по факту задолженности за электроэнергию. Уведомление направляется ответчику по почте заказным письмом. И если должник его пропустил или не проживает в квартире, по которой сложилась задолженность — процесс продолжается без его участия, ответчик считается уведомленным должным образом. Планируя отпуск, позаботьтесь заранее о погашении долга, прямо перед вылетом решить эту проблему не получится», — подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.
Всего с начала 2023 года более тысячи жителей Красноярского края лишились отпуска за пределами страны из-за долгов перед ресурсоснабжающей организацией.
Ранее сообщалось о том, что аферист из Красноярского края обманул более 30 человек на 20 млн рублей.