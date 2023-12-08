8 декабря, источник: АиФ Владивосток
Экс-начальник Ространснадзора по ДФО Турищев предстанет перед судом
На имущество обвиняемого наложен арест.
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Бывший руководитель Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу Игорь Турищев станет перед судом по обвинению в превышении своих должностных полномочий при строительстве автодороги А-370 «Уссури».
С июня по июль 2022 года главный транспортный инспектор ДФО дал указание своим подчиненным прекратить контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «СтройДорСервис», связанные с устранением выявленных нарушений в процессе строительства дороги А-370 «Уссури» «Хабаровск — Владивосток».
Впоследствии он лично контролировал составление письма, адресованного ООО «СтройДорСервис», о необходимости устранения выявленных нарушений требований ГОСТ к содержанию объектов трассы.
Данным своим действием мужчина нарушил права и законные интересы граждан, организаций, а также охраняемые законом интересы общества и государства. В связи с этим, в рамках обеспечительных мер, на земельный участок, принадлежащий обвиняемому, был наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.