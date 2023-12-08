8 декабря, источник: АиФ Иркутск
Историю с медвежонком в Иркутске-2 прокомментировали в полиции
Появились подробности истории с медвежонком.
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В полиции прокомментировали историю с медвежонком, которого якобы видели на улице Шишкина в Иркутске-2 вечером 7 декабря. В тот же день на место предполагаемого выхода косолапого к людям направили наряды полиции.
«Сотрудников полиции направили в указанное место, но ни медвежонка, ни очевидцев, которые могли бы его заметить, обнаружено не было», — сообщили корреспонденту irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области утром 8 декабря.
Напомним, видео с медвежонком, который лежит посреди дороги и что-то ест, распространилось в иркутских социальных сетях накануне вечером. Многих горожан весьма насторожило то, что дикий зверь ходит в черте города. Но, как выяснилось, тревога оказалась ложной.