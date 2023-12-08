8 декабря, источник: МК.RU Хабаровск
На севере Хабаровского края задержится циклон
В Охотском районе Хабаровского края снег и метель будут наблюдаться до 11 декабря.
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Такие уточненные прогнозы сделали синоптики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ожидается также усиление ветровой нагрузки до 18−23 м/с, порывы до 24−29 м/с. Из-за непогоды на дорогах может образоваться гололед и снежный наката, водителей убедительно просят быть предельно внимательными. родителей просят следить за детьми.