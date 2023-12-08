8 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
До минус −11°С градусов, туман и снег ожидаются в Беларуси 9 декабря
В субботу будет преобладать облачная погода. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица.
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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До минус 11 градусов, туман и снег ожидаются в Беларуси 9 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет преобладать облачная погода. Ночью и утром преимущественно по северо-востоку пройдет снег, мокрый снег, местами слабые туман и гололед. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 5−11 градусов, днем будет минус 1−7.
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.