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8 декабря, источник: ИА Башинформ

Капитан ХК «Салават Юлаев» примерил «очки трезвости» и призвал водителей к ЗОЖ

В Башкирии в преддверии новогодних праздников госавтоинспекция республики совместно с федеральным проектом «Автотрезвость» и партнерами проводит социальную кампанию «Искусство ответственного вождения». Целью акции являются профилактика управления транспортом в нетрезвом состоянии и сокращение количества связанных с этим ДТП. Сегодня в рейде трезвости принял участие специальный гость акции — хоккеист, капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин.

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«Форма подачи проекта мне близка, люди уже устали от назидательного тона и запугиваний. Важно повлиять на тех людей, которые садятся за руль, чтобы у них была большая ответственность. Всеобщая цель — сокращение гибели людей на дорогах», — сказал спортсмен.

Григорий Панин примерил «очки трезвости», которые имитируют состояние опьянения. Хоккеист, пройдясь в них по кабинету, отметил, что в них теряется координация, появляется легкое головокружение. Такие очки на дня получили несколько автошкол: эти приборы помогут будущим водителям понять, как себя ведет нетрезвый человек за рулем.

На проспекте Октября спортсмен вместе с сотрудниками ГИБДД и организаторами акции принял участие в рейде. Вместе они напомнили водителям о недопустимости нетрезвого вождения, о том, к каким страшным последствиям может привести пьянство за рулем, а также вручили памятные подарки.

Как сообщал «Башинформ», ранее госавтоинспекция Уфы предупредила водителей о массовых рейдах.

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