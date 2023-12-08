8 декабря, источник: ИА Башинформ
Капитан ХК «Салават Юлаев» примерил «очки трезвости» и призвал водителей к ЗОЖ
В Башкирии в преддверии новогодних праздников госавтоинспекция республики совместно с федеральным проектом «Автотрезвость» и партнерами проводит социальную кампанию «Искусство ответственного вождения». Целью акции являются профилактика управления транспортом в нетрезвом состоянии и сокращение количества связанных с этим ДТП. Сегодня в рейде трезвости принял участие специальный гость акции — хоккеист, капитан ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин.