8 декабря, источник: АиФ Омск
В Омске появятся 155 открытых катков
В Омске в зимний сезон 2023/2024 появятся 155 открытых катков, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на вице-мэра Инну Елецкую.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Массовые катания будут организованы на 23-х из них: на стадионах «Юность», «Энергия» и «Динамо» и в парках им. 30-летия ВЛКСМ, Зелёном острове, Птичьей гавани.
Сейчас площадки готовят к открытию. На них не только зальют катки, но и обустроят свет, музыкальное оформление, места переодевания, прокат и туалеты.
Кроме того, 7 января в городе состоятся традиционные Рождественские катания. В этот день омичи смогут бесплатно прокатиться на стадионах «Юность», «Энергия» и на ледовой арене имени Леонида Киселёва.