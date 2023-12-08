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8 декабря, источник: АиФ Омск

В Омске появятся 155 открытых катков

В Омске в зимний сезон 2023/2024 появятся 155 открытых катков, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на вице-мэра Инну Елецкую.

Массовые катания будут организованы на 23-х из них: на стадионах «Юность», «Энергия» и «Динамо» и в парках им. 30-летия ВЛКСМ, Зелёном острове, Птичьей гавани.

Сейчас площадки готовят к открытию. На них не только зальют катки, но и обустроят свет, музыкальное оформление, места переодевания, прокат и туалеты.

Кроме того, 7 января в городе состоятся традиционные Рождественские катания. В этот день омичи смогут бесплатно прокатиться на стадионах «Юность», «Энергия» и на ледовой арене имени Леонида Киселёва.

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