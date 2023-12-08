8 декабря, источник: Комсомольская правда
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался массовым сносом гаражей в Пермском крае
Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о сносе более 300 гаражей в Добрянке.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о массовом сносе гаражей в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С жалобой о нарушении прав собственников гаражей в Добрянке к главе СКР через Информационный центр обратилась одна из местных жительниц. По ее словам, более 30-ти лет назад они создали кооперативы, на территории которых находилось более 800 построек. Все они сейчас принадлежат в основном пенсионерам. В августе этого года гаражи начали сносить. Всего на сегодняшний день на участках демонтировали более 300 гаражей.
Жители города неоднократно обращались в уполномоченные органы, но результатов никаких не получили. Сейчас по данному факту следователи возбудили уголовное дело. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.