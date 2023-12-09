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00:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какой сегодня праздник: 9 декабря

Этот день является 344-м в григорианском календаре. До конца года остается 22 дня. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 9 декабря

9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией, установленный по инициативе ООН. Дата приурочена к присоединению Мексики к антикоррупционной конвенции в 2003 году. Праздник отмечается с 2004 года.

В этот день отмечается День памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Эту важную для всего человечества дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году с подачи Армении, чье население пережило геноцид со стороны турков в 1915 году.

А еще сегодня День грузчика. Грузчик — это профессия, в которой используется в основном только физическая сила человека для выполнения простых рабочих операций: погрузки, выгрузки, проката и подъема тяжелых (большой массы или размеров) грузов. Работа грузчика является чрезвычайно широко распространенной в разных странах и континентах — во всем мире десятки миллионов рабочих-грузчиков.

Исторические события 9 декабря в мире

1824-й — победой над армией испанских колонизаторов в битве при Аякучо обеспечена независимость Перу;

1842-й — в Англии выпущена первая рождественская открытка;

1884-й — в США запатентованы роликовые коньки;

1929-й — основано Реологическое общество (некоммерческое научное общество, объединяющее физиков, химиков, биологов, инженеров и математиков, проявляющих интерес к проблемам реологии — науке о деформациях и текучести материалов);

1968-й — Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;

2005-й — в Лондоне вышел в свой последний рейс двухэтажный автобус Routemast;

Исторические события 9 декабря в Казахстане

  • 1991-й — принято постановление Совета министров Казахской ССР «Об открытии мемориального музея Ибрая Алтынсарина в городе Кустанай»;
  • 2009-й — в Алматы выпущена почтовая марка к 100-летию выдающегося кинооператора, народного артиста, члена Союза кинематографистов республики Искандера Тынышпаева.

Дни рождения знаменитостей 9 декабря в мире

  • в 1748 году родился Клод-Луи Бертолле — французский химик, впервые использовавший хлор для отбеливания бумаги и ткани;
  • в 1906 году родилась Грейс Хоппер — американская женщина-учёный и контр-адмирал, разработчица первого в истории компилятора для языка программирования;
  • в 1952 году родился Анатолий Вассерман — советский и украинский инженер, журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр;
  • в 1953 году родился Джон Малкович — американский актер, продюсер и режиссер (фильмы «Трансформеры», «Тепло наших тел»);
  • в 1963 году родилась Масако (при рождении Масако Овада) — супруга императора Японии Нарухито;
  • в 1984 году родилась Екатерина Варнава — российская актриса и телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman.

День смерти знаменитостей 9 декабря в мире

  • В 1966 году умер Юрий Шапорин — композитор, дирижёр и педагог, народный артист СССР;
  • в 1969 году умер Сергей Столяров — актер театра и кино, народный артист РСФСР;
  • в 2003 году умер Николай Саламов — осетинский и российский актёр, театральный режиссёр, драматург, народный артист СССР;
  • в 2019 году умерла Мари Фредрикссон — шведская певица, композитор, автор песен, пианистка, более известна как солистка поп-рок группы Roxette.

Кто родился 9 декабря в Казахстане

  • в 1956 году родился Имангали Тасмагамбетов — государственный деятель Казахстана;
  • в 1975 году родился Дильмурат Бахаров — солист, композитор, аранжировщик, руководитель группы «Дервиши», директор звукозаписывающей студии «Дервиши».

9 декабря в православном календаре

Сегодня отмечается народный праздник — Егорий Осенний или Юрьев день. Православная церковь в этот день вспоминает годовщину освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве.

В этот день в старину крепостные крестьяне могли поменять себе хозяев, но в 1592 году это право отменили: крестьяне стали крепостными и принадлежали одному хозяину. Считается, что отсюда пошла поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» как выражение разочарования.

День ангела

Сегодня День ангела празднуют Егор, Иннокентий, Николай и Петр.

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