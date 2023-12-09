00:47 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какой сегодня праздник: 9 декабря
Этот день является 344-м в григорианском календаре. До конца года остается 22 дня. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Что интересного произошло 9 декабря
9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией, установленный по инициативе ООН. Дата приурочена к присоединению Мексики к антикоррупционной конвенции в 2003 году. Праздник отмечается с 2004 года.
В этот день отмечается День памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Эту важную для всего человечества дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году с подачи Армении, чье население пережило геноцид со стороны турков в 1915 году.
А еще сегодня День грузчика. Грузчик — это профессия, в которой используется в основном только физическая сила человека для выполнения простых рабочих операций: погрузки, выгрузки, проката и подъема тяжелых (большой массы или размеров) грузов. Работа грузчика является чрезвычайно широко распространенной в разных странах и континентах — во всем мире десятки миллионов рабочих-грузчиков.
Исторические события 9 декабря в мире
1824-й — победой над армией испанских колонизаторов в битве при Аякучо обеспечена независимость Перу;
1842-й — в Англии выпущена первая рождественская открытка;
1884-й — в США запатентованы роликовые коньки;
1929-й — основано Реологическое общество (некоммерческое научное общество, объединяющее физиков, химиков, биологов, инженеров и математиков, проявляющих интерес к проблемам реологии — науке о деформациях и текучести материалов);
1968-й — Дуглас Энгельбарт впервые публично продемонстрировал изобретенные им или в его лаборатории компьютерную мышь и гипертекст;
2005-й — в Лондоне вышел в свой последний рейс двухэтажный автобус Routemast;
Исторические события 9 декабря в Казахстане
Дни рождения знаменитостей 9 декабря в мире
День смерти знаменитостей 9 декабря в мире
Кто родился 9 декабря в Казахстане
9 декабря в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — Егорий Осенний или Юрьев день. Православная церковь в этот день вспоминает годовщину освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве.
В этот день в старину крепостные крестьяне могли поменять себе хозяев, но в 1592 году это право отменили: крестьяне стали крепостными и принадлежали одному хозяину. Считается, что отсюда пошла поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» как выражение разочарования.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Егор, Иннокентий, Николай и Петр.