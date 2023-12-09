06:24 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хабаровский край привезут новые электрички и мощный тепловоз
Регион первым станет эксплуатировать российский тепловоз.
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В Хабаровский край в этом месяце привезут новый локомотив 3ТЭ28. Тепловоз поедет по Дальневосточной железной дороге. Регион первый в стране начнет эксплуатацию современного мощного российского тепловоза. В новом году в край поступит также четыре новых электрички. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
— Тепловоз — мегамогучий, способный перемещать составы весом до 7,1 тысячи тонн. Мы будем первым регионом в России, который начнет его эксплуатацию. Причем это полностью импортозамещенная машина: двигатели изготавливаются на заводе в Коломне, а сами локомотивы — на Брянском машиностроительном заводе, — сказал на прямой линии Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
В министерстве транспорта отметили, что на пути встанут пять трехсекционных грузовых тепловозов. Их вес более 440 тонн, и они способны водить большие составы. Этот локомотив нарастит грузопоток в порты региона.
Благодаря обновлению пригородного жд-транспорта, на линии выйдут еще четыре новые электрички. Теперь их станет шесть.