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12:45 (мск), источник: КрымPress

МВД по Республике Крым предупреждает — остерегайтесь подменных сайт в сети Интернет

Предновогодняя суета — это период перед праздниками, когда все оживленно готовятся к Новому Году.

Источник: Freepik

В это время обычно происходит много дел: покупка подарков, украшение дома, планирование новогодних поездок и встреч с близкими. Это время, когда все стремятся сделать праздничную атмосферу еще более радостной и уютной. Именно в период праздников мошеннические схемы и аферы могут стать более активными.

Люди зачастую находятся в состоянии эмоционального напряжения и радости, что может сделать их более уязвимыми перед мошенническими схемами. Злоумышленники нередко пользуются проведением новогодних акций, распродаж, концертов и других праздничных мероприятиях, — отмечают в пресс-службе МВД России по РК.

МВД по Республике Крым напоминает о том, как избежать мошенничества в этот период:

1. Будьте осторожны при совершении онлайн-покупок: проверяйте репутацию продавца, избегайте осуществления оплат через ненадежные платежные системы и будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями, в том числе через мессенджеры, предлагающими слишком хорошие сделки.

2. Остерегайтесь фишинговых атак: мошенники могут использовать праздничные тематики в электронных письмах и сообщениях для выманивания личной информации.

3. Укрепляйте защиту данных: используйте надежные пароли, обновляйте антивирусное программное обеспечение и будьте осторожны с обменом личной информации в интернете.

4. Если заказываете товар через сеть Интернет, договаривайтесь с продавцом об оплате после получения. Только после проверки заказа в пункте выдачи осуществляете оплату.

Эти меры помогут уменьшить вероятность стать жертвой мошенничества во время предновогодних праздников.

МВД по Республике Крым призывает к бдительности и желает безопасных праздников.

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