Интернет-портал Нижегородской области получил награду на конкурсе «Tagline Awards 2023»

Согласно информации, официальный портал правительства Нижегородской области был удостоен высшей награды крупнейшей в Европе русскоязычной digital-премии в номинации «Лучший государственный сайт». Торжественная церемония награждения состоялась 8 декабря в Москве, где вручили приз нижегородским разработчикам сайта из IT-компании Riverstart.ru.
Отмечается, что сайт был разработан с учетом интересов и потребностей жителей, инвесторов, туристов и представителей органов власти. При создании ресурса также было уделено особое внимание демонстрации работы правительства с помощью представления посетителям достижений и перспективы развития региона.
Определение лучших участников премии Tagline Awards ведется ведущими и самыми авторитетными представителями сферы медиа индустрии, среди которых арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.
Кроме того, в текущем году за награды боролись такие именитые бренды, как «Google», «Яндекс», «Сбербанк», «Samsung» и многие другие.
Riverstart — IT-компания родом из Нижнего Новгорода. С 2012 года занимаются разработкой высоконагруженных сервисов для веба и мобайла: сайтов, порталов, CRM, LMS и ERP-систем.