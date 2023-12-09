14:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с ж/д переездом в Волгограде
Маломобильные жители поселка Гумрак пожаловались на нарушение прав.
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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по информации о нарушении прав маломобильных жителей поселка Гумрак в Волгограде. Пенсионеры, инвалиды и мамы с колясками, проживающие за железной дорогой, оказались отрезаны от мира необорудованным мостом, сообщили в СКР.
— Часть жилых домов расположена за железной дорогой и связана с основной частью микрорайона мостом, не оборудованным для нужд инвалидов-колясочников, пенсионеров и других маломобильных групп граждан, — рассказали в следкоме.
Правда, на мосту есть электрический подъемник, но он не работает. А все обращения жителей Гумрака местные власти проигнорировали. В итоге СУ СК России по Волгоградской области проводит процессуальную проверку, которую взяли на контроль в центральном аппарате. О результатах Василий Семенов доложит Бастрыкину.