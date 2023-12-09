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14:53 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии экстренно предупреждает о 43-градусных морозах и тумане

Жителей Башкирии предупредили об аномальных морозах.

Сейчас в Остине: +19° 0 м/с 94% 743 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается опасная погода. Столбик термометров опустятся до аномально низких значений. Об этом предупреждает МЧС республики.

По информации ведомства, среднесуточная температура воздуха может быть на 14−20 градусов ниже климатической нормы и местами по северу составлять до −40…-43.

Также жителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 метров: на республику опустится туман.

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