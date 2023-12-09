14:53 (мск), источник: Комсомольская правда
МЧС Башкирии экстренно предупреждает о 43-градусных морозах и тумане
Жителей Башкирии предупредили об аномальных морозах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Башкирии ожидается опасная погода. Столбик термометров опустятся до аномально низких значений. Об этом предупреждает МЧС республики.
По информации ведомства, среднесуточная температура воздуха может быть на 14−20 градусов ниже климатической нормы и местами по северу составлять до −40…-43.
Также жителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах до 500−1000 метров: на республику опустится туман.