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15:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Кубани разрабатывают программу оздоровления участников СВО в санаториях

Минкурортов совместно с минтруда и соцразвития Кубани разрабатывают программу по оздоровлению участников СВО в санаториях края. Об этом сообщает администрация региона.

Источник: Freepik

Со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого отмечается, что в настоящее время ведется отбор санаторно-курортных организаций, в которых будет организовано лечение для участников СВО. Среди обязательных критериев — наличие действующей медицинской лицензии, осуществление деятельности на территории региона, а также ведение деятельности в качестве санаторно-курортной организации.

Решение о включении санаториев в перечень участников программы будет принимать специальная комиссия. Прием заявок в этом году ведется до 14 декабря. Выдавать сертификаты на прохождение лечения будет минтруда и соцразвития региона.

Оздоровление на территории Краснодарского края смогут пройти военнослужащие и добровольцы, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, а также вдовы погибших в ходе нее военнослужащих и добровольцев. Предполагается, что сертификат даст право получить услуги санаторно-курортного лечения в размере до 100 тыс. руб., инвалидами I группы — в сумме до 130 тыс. руб.

Михаил Волкодав.

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