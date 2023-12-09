Власти Кубани разрабатывают программу оздоровления участников СВО в санаториях

Со ссылкой на врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого отмечается, что в настоящее время ведется отбор санаторно-курортных организаций, в которых будет организовано лечение для участников СВО. Среди обязательных критериев — наличие действующей медицинской лицензии, осуществление деятельности на территории региона, а также ведение деятельности в качестве санаторно-курортной организации.
Решение о включении санаториев в перечень участников программы будет принимать специальная комиссия. Прием заявок в этом году ведется до 14 декабря. Выдавать сертификаты на прохождение лечения будет минтруда и соцразвития региона.
Оздоровление на территории Краснодарского края смогут пройти военнослужащие и добровольцы, принимающие или принимавшие участие в спецоперации, а также вдовы погибших в ходе нее военнослужащих и добровольцев. Предполагается, что сертификат даст право получить услуги санаторно-курортного лечения в размере до 100 тыс. руб., инвалидами I группы — в сумме до 130 тыс. руб.
Михаил Волкодав.