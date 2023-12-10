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01:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа самая несчастная страна ЕС

Болгария признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат.

Источник: РИА "Новости"

Болгария признана самой несчастной страной, входящей в состав Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат, их приводит The Independent.

Уточняется, что болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Кроме того, немцы также оказались не слишком довольны жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. При этом часть из них пожаловалась на тревогу и апатию.

Согласно исследованию, самые счастливые люди живут в Австрии, они оценили уровень своего удовлетворения на восемь баллов. Высокие показатели также были зафиксированы в Румынии, Польше и Финляндии. Они разделили второе место, набрав по 7,7 баллов.

Ранее стало известно, жители каких стран Евросоюза работают меньше всех. Первое место заняли финны, второе — французы, а третье досталось шведам.

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