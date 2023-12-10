12:03 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Тайге к 4,5 годам колонии приговорили торговца героином
Наркоторговец был пойман с поличным.
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Тайгинский городской суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, пойманному с поличным на продаже героина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. По данным ведомства, в ноябре прошлого года полицейские получили информацию о наркозависимом жителе Тайги, который занимается сбытом запрещённых веществ. Оперативникам удалось поймать нарушителя с поличным — при личном досмотре у него изъяли дозу героина. Следствие установило, что обвиняемый приобретал наркотики для личного пользования, но часть перепродавал знакомым. Преступника признали виновным по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Суд приговорил его к 4,5 годам в исправительной колонии общего режима.