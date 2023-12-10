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15:47 (мск), источник: Живем в Нижнем

Аномальные морозы придут в Нижегородскую область с 11 по 13 декабря

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 7 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 88% 757 мм рт. ст. +11°

С 11 по 13 декабря в Нижегородской области и областном центре ожидается аномально холодная погода. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону.

Климатической нормой в этот период считается среднесуточная температура воздуха −6…-8 градусов. В эти дни же столбики термометров покажут на 7 градусов ниже данной нормы.

Морозы придут в регион и Нижний Новгород 11 декабря. 12 и 13 числа аномально холодная погода будет в северных районах области.

Сотрудники МЧС просят нижегородцев утеплить окна и двери при необходимости. Кроме того, ведомство рекомендует ограничить пребывание и работы на улице и высоте, а также не пускать на улицу без присмотра детей.

Напомним, что сильные морозы пришли в Нижегородскую область еще на неделе с 4 декабря.

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