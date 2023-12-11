03:55 (мск), источник: МК.RU Красноярск
В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые нужно есть зимой
Информация была опубликована в телеграм-канале красноярского ведомства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, какие продукты стоит есть в морозы, чтобы сберечь силы и восстановить энергию.
Так, стоит включить в свой рацион сало. Оно помогает быстро восстанавливать силы. Также нужно есть и сыр. Дело в том, что он богат витамином В12, который нормализует сон и защищает нервную систему, особенно актуально, когда за окном «питерская погода» и солнца совсем нет.
Регулярно ешьте рыбу, а лучше скумбрию. В ней мало косточек, ее легко готовить, к тому же она жирная и сытная, а значит, быстро восстанавливает силы.
В морозы нужно добавить чуточку лета. Так, приготовьте салат из овощей. Он богат витаминами и поможет укрепить иммунитет.
Отличным решением будет поесть супа после прогулки. Он хорошо согревает, восстанавливает силы, при этом низкокалорийный.
Свинина богата жирными кислотами и белком, которые нужны, чтобы поддерживать здоровье во времена вирусов и простуд.
И последним продуктом стала ягода — смородина. Из нее можно делать морсы и взвары, чтобы повысить витамин С.