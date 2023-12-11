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05:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Дело вкуса: сгущенное молоко не прошло тест в Хабаровске

Сгущенка не прошла проверку по массовой доле жира в лаборатории Хабаровска.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска обратился с частным заказом в лабораторию ФГБУ «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» для проверки качества сгущенного молока.

Продукт, произведенный в Красноярском крае, подвергли лабораторному анализу по физико-химическим показателям: массовая доля белка, массовая доля жира и массовая доля влаги в соответствии с ГОСТ.

— Результаты проверки показали, что продукт не соответствует установленным нормам по массовой доле жира. При требуемом минимуме 8,5%, фактические показатели составили всего 7,8%. Эти данные не соответствуют стандартам«31688−2012» для продукта «молоко цельное сгущенное с сахаром», — рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Полученная информация была предоставлена заказчику вместе с результатами лабораторных исследований.

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