05:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Дело вкуса: сгущенное молоко не прошло тест в Хабаровске
Сгущенка не прошла проверку по массовой доле жира в лаборатории Хабаровска.
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Житель Хабаровска обратился с частным заказом в лабораторию ФГБУ «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора» для проверки качества сгущенного молока.
Продукт, произведенный в Красноярском крае, подвергли лабораторному анализу по физико-химическим показателям: массовая доля белка, массовая доля жира и массовая доля влаги в соответствии с ГОСТ.
— Результаты проверки показали, что продукт не соответствует установленным нормам по массовой доле жира. При требуемом минимуме 8,5%, фактические показатели составили всего 7,8%. Эти данные не соответствуют стандартам«31688−2012» для продукта «молоко цельное сгущенное с сахаром», — рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
Полученная информация была предоставлена заказчику вместе с результатами лабораторных исследований.