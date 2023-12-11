06:19 (мск), источник: НИА Красноярск
Сильные морозы из Красноярска уйдут к четвергу
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильные морозы продержатся Красноярске еще три дня.
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Сегодня в дневное время столбики термометров будут показывать около −31С, ночью вновь похолодает до −38С.
Во вторник днем −33С, ночью до −36С. Чуть выше показатели ожидаются в среду: в течение суток −31С.
К концу рабочей недели в краевом центре в дневное время до −22С, и до −24С ночами.
В течение недели ожидается небольшой снег, пишет Яндекс. Погода.