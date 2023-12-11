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06:19 (мск), источник: НИА Красноярск

Сильные морозы из Красноярска уйдут к четвергу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сильные морозы продержатся Красноярске еще три дня.

Сейчас в Ричмонде: +8° 12 м/с 87% 751 мм рт. ст. +10°
Источник: НИА Красноярск

Сегодня в дневное время столбики термометров будут показывать около −31С, ночью вновь похолодает до −38С.

Во вторник днем −33С, ночью до −36С. Чуть выше показатели ожидаются в среду: в течение суток −31С.

К концу рабочей недели в краевом центре в дневное время до −22С, и до −24С ночами.

В течение недели ожидается небольшой снег, пишет Яндекс. Погода.

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