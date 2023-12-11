05:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Митинг памяти солдат, погибших в Чечне, пройдет в Усть-Куте
Он состоится 11 декабря в 12:30.
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Митинг памяти солдат, погибших в Чечне пройдет в Усть-Куте 11 декабря. Первая чеченская война началась в 1994 году. В память об этих событиях состоится возложение цветов к мемориалу. Об этом сообщает администрация Усть-Кутского района.
— Не все вернулись с той войны. Наш долг не забывать о погибших и чтить тех, кому удалось выжить и вернуться домой, говорят в администрации.
Принять участие в памятной акции может любой желающий. Начнется мероприятие в 12:30.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Усть-Илимска, который погиб во время проведения СВО.