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Спецоперация на Украине
05:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Митинг памяти солдат, погибших в Чечне, пройдет в Усть-Куте

Он состоится 11 декабря в 12:30.

Источник: Комсомольская правда

Митинг памяти солдат, погибших в Чечне пройдет в Усть-Куте 11 декабря. Первая чеченская война началась в 1994 году. В память об этих событиях состоится возложение цветов к мемориалу. Об этом сообщает администрация Усть-Кутского района.

— Не все вернулись с той войны. Наш долг не забывать о погибших и чтить тех, кому удалось выжить и вернуться домой, говорят в администрации.

Принять участие в памятной акции может любой желающий. Начнется мероприятие в 12:30.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Усть-Илимска, который погиб во время проведения СВО.

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