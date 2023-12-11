07:27 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
МЧС предупреждает о тумане и гололедице в понедельник
Во всех областных центрах, в том числе и в белорусской столице в понедельник будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, кое-где с дождем.
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Туман ожидается местами в понедельник в Беларуси, на отдельных участках дорог сохранится гололедица, из-за этого в стране объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем по западу с дождем. Местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный, южный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −3 до +3°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что туман снижает видимость, а гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гомеле в понедельник дневное значение температуры воздуха составит −1…+1°C. В этих городах сегодня будет преобладать облачная погода. Временами будет идти снег, мокрый снег (вероятность осадков 80−90%). Также прогнозируются слабые туман и гололед. Ветер южный и юго-восточный 5−10 м/с.
В Гродно будут схожие погодные условия: преобладание облачной погоды, временами осадки (снег, мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед, 0…+2°C, ветер южный 5−10 м/с.
В Витебске и Могилеве будет немного холоднее — 0…-2°C. В этих областных центрах в понедельник также будет в основном облачно и временами будет идти снег и мокрый снег. Также ожидаются слабые туман и гололед. Ветер будет юго-восточный 5−10 м/с.
В Бресте будет облачно и с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Ожидаются слабые туман, гололед и гололедица на дорогах. Столбик термометра в городе над Бугом поднимется до отметки +1…+3°C. Ветер будет южный 5−10 м/с.