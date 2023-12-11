07:38 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье зафиксировали 97,7% заболеваемости гонконгским гриппом
Количество жителей с ОРВИ превысило эпидемический порог на 59,7%
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В Приморье продолжается сезонный заболеваемости острыми респираторными инфекциями, сообщает краевой Роспотребнадзор. По данным ведомства, из числа заразившихся ОРВИ и гриппом госпитализировано 1,7% человек. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На 48 неделе этого года заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 59,7% среди всех возрастных групп. Доля РНК/ДНК-вирусов негриппозной этиологии составила 65,7% от числа положительных находок.
Что касается гриппа, то при ПЦР диагностики в 97,9% случаев обнаружена РНК вируса гриппа А (H3N2), который также называют гонконгским. В группе риска этого заболевания находятся люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями.
По данным Роспотребнадзора за прошлую неделю, в крае от гриппа вакцинировались более 830 тысяч человек, среди них — 200 тысяч детей.