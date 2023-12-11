09:21 (мск), источник: Нижегородская правда
Морозы отступят в Нижегородской области к концу недели
Неделя будет снежной.
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Потепление придет в Нижегородскую область в середине недели. К выходным столбики термометров поднимутся до −5 градусов.
По данным Яндекс. Погоды, с понедельника по пятницу, с 11 по 15 декабря, температура воздуха днем составит −10…-13 градусов, ночью опустится до −14 градусов. Всю неделю будет идти снег.
К выходным потеплеет. Уже в ночь с 16 на 17 декабря термометры покажут −10 градусов, а в воскресенье днем температура воздуха составит −5 градусов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что аномально холодная погода продержится в Нижегородской области еще несколько дней.