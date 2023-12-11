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09:21 (мск), источник: Нижегородская правда

Морозы отступят в Нижегородской области к концу недели

Неделя будет снежной.

Сейчас в Остине: +1° 0 м/с 69% 750 мм рт. ст. +8°
Источник: Нижегородская правда

Потепление придет в Нижегородскую область в середине недели. К выходным столбики термометров поднимутся до −5 градусов.

По данным Яндекс. Погоды, с понедельника по пятницу, с 11 по 15 декабря, температура воздуха днем составит −10…-13 градусов, ночью опустится до −14 градусов. Всю неделю будет идти снег.

К выходным потеплеет. Уже в ночь с 16 на 17 декабря термометры покажут −10 градусов, а в воскресенье днем температура воздуха составит −5 градусов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что аномально холодная погода продержится в Нижегородской области еще несколько дней.

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