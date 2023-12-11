08:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Игорь Кобзев: Ответственные за подготовку Тулуна к морозам ответят за свои поступки
Ранее Ростехнадзор признал город не готовым к отопительному сезону.
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил в своем Telegram-канале (18+) о том, что перед началом отопительного сезона Ростехнадзор признал Тулун не готовым к этому периоду. Со слов главы региона, те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры, должны ответить за свои поступки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Должен сказать, что донесение о существующих проблемах от единой дежурно-диспетчерской службы города Тулуна передано в министерство с почти суточной задержкой. С этим также необходимо разобраться», — написал Игорь Кобзев.
В настоящий момент в городе организовали поквартирный обход. К работе по своей линии подключаются органы соцзащиты. Сотрудники уделяют особое внимание жителям, которые находятся у них на контроле.
Вечером 11 декабря запланировано КЧС под руководством Игоря Кобзева. Губернатор намерен заслушать все профильные ведомства по обстановке с последствиями морозов в регионе и тех, кто занимается ситуацией в Тулуне.
Добавим, что утром 11 декабря в Тулуне ввели режим повышенной готовности. Причиной стали ремонтно-восстановительные работы на котельной микрорайона Угольщиков.
В то же время прокуратура начала проверку по факту выхода из строя и ремонта котельного оборудования, введения режима повышенной готовности. Правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.