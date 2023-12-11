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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Водителей Ростовской области предупредили о гололеде

Автомобилистов Ростовской области предупредили о непогоде.

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В Ростовской области автомобилистов предупредили о непогоде на дорогах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

— На территории региона ожидается ухудшение погодных условий, выпадения мокрых осадков, образования гололеда, — говорится в сообщении.

Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, во время движения необходимо двигаться с безопасной скоростью и соблюдать дистанцию, чтобы не попасть в ДТП. Внимательными стоит быть и пешеходам.

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