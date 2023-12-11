11:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге скончался выдающийся ученый и врач Георгий Липатов
Прощание с профессором состоится 12 декабря.
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С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 декабря 2023 года скончался выдающийся ученый и врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник Высшей Школы Российской Федерации, почётный профессор Уральского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой гигиены и профессиональных болезней УГМУ, заведующий лабораторией эпидемиологии и профилактики рака Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора Георгий Яковлевич Липатов.
Георгий Яковлевич был не только талантливым врачом, но и замечательным ученым, автором более 480 научных работ, которые оказали значительное влияние на развитие гигиены труда и профессиональных болезней, особенно в медной и никелевой промышленности. Его труды были опубликованы не только в отечественной, но и в зарубежной печати.
Под руководством Георгия Яковлевича Липатова защищены 18 кандидатских и одна докторская диссертация. Каждая из них — это неоценимый вклад в развитие медицинской науки. Георгий Яковлевич долгие годы с честью и преданностью выполнял обязанности заведующего Центральной научно-исследовательской лабораторией нашего университета, его руководство способствовало расширению спектра научных исследований в различных областях медицины. Будучи заведующим кафедрой гигиены и профессиональных болезней и деканом медико-профилактического факультета (1993−2004гг.), он внёс огромный вклад в его развитие.
За свой труд Георгий Яковлевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., почетной грамотой государственного санитарно-эпидемиологического надзора, благодарственным письмом главного санитарного врача России, почетной грамотой губернатора Свердловской области.
Лидерские качества и профессиональная мудрость Георгия Яковлевича всегда вдохновляли и будут вдохновлять студентов и коллег на достижение выдающихся результатов в учёбе и научных исследованиях. Его профессионализм, страсть к науке и преподаванию оставят неизгладимый след в памяти коллег, студентов и всех, кто имел счастье знакомства с этим выдающимся человеком.
Выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам.
Прощание состоится 12 декабря (вторник) в 11−00 в Храме Вознесения по адресу: Екатеринбург, улица Серафимы Дерябиной, 41а, большой зал.